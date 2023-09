TikTok diventa più sicura e più europea

Per questo motivo TikTok ha avviato il "Project Clover", cioè un piano per la localizzazione dei dati degli utenti europei all'interno dell'Europa, così da non essere trasmessi in Oriente. Difatti, oggi è stato inaugurato il primo data center in Irlanda , nel quale verranno trasferiti i dati degli utenti europei. La migrazione dei dati inizierà nel 2023 e continuerà nel 2024.

Ovviamente anche in Europa è stata sollevata la questione, che con l'entrata in vigore del Digital Services Act ha portato il social network cinese a modificare l'algoritmo così da diminuire il tracciamento delle proprie attività.

TikTok è il social network che negli ultimi anni è cresciuto più di tutti , ma questa crescita non è stata così semplice e lineare. Infatti, nel tempo l'azienda cinese ha incontrato non poche resistenze, che si sono declinate in ban (temporanei o permanenti), restrizioni, indagini in tutto il mondo a causa della sua raccolta dati .

Questo è il primo di tre data center localizzati in Europa: un altro sarà aperto in Norvegia e un altro nuovamente in Irlanda, che attualmente sono in costruzione.

Al momento TikTok sta collaborando con NCC Group, una società di sicurezza informatica con sede nel Regno Unito, che avrà il compito di vigilare sul progetto e di monitorare in tempo reale che solo i dipendenti approvati possano accedere ad alcuni dati.

Tutto questo è stato progettato per rassicurare le istituzioni europee sul fatto che attori esterni non possono accedere ai dati raccolti e che questi non possono essere manipolati dal governo cinese. In aggiunta, TikTok vuole impegnarsi a dialogare con tutte le istituzioni per spiegare come funziona il sistema elaborato, perché, oltre a rispettare la normativa europea, vuole guadagnarsi la fiducia degli utenti.