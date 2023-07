Dai video brevi ai libri lunghi: la parabola inversa di TikTok

BookTok, la comunità di lettori di TikTok, sta diventando piuttosto importante per le case editrice. Difatti, i video sui romanzi postati sulla piattaforma stanno aiutando il mercato dell'editoria a risollevarsi: basti pensare che, tra il 2021 ed il 2022, questi contenuti hanno contribuito ad aumentare le vendite di alcuni autori del 60% su base annua. A riguardo, sembrerebbe che la proprietà di TikTok, ByteDance, stia pensando a sfruttare questo fattore per supportare la propria casa editrice 8th Note Press (lanciata recentemente).

Nello specifico, secondo il New York Times, ByteDance ha depositato un marchio per "8th Note Press" nell'aprile 2023, descrivendo l'iniziativa imprenditoriale non solo come editore, bensì come un ecosistema in cui le persone potranno cercare, acquistare, leggere, recensire e discutere di libri. Inoltre, sembrerebbe che ByteDance abbia assunto l'ex editor di Penguin Random House, ovvero Katherine Pelz, che ricoprirà il ruolo di caporedattore delle acquisizioni della neonata casa editrice.