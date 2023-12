TikTok e Ticketmaster insieme anche in Italia: ecco come acquistare dal social i biglietti per i concerti

Come annunciato dalla stessa TikTok, la partnership viene lanciata per la prima volta nel Regno Unito, Irlanda, Australia, Germania, Francia, Canada, Messico, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Italia , Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera, Spagna e Svezia. Secondo l'azienda, questo è un modo per avvicinare gli appassionati di musica ai loro artisti preferiti , permettendo inoltre a qualsiasi artista certificato su TikTok (nei paesi partecipanti) di promuovere le proprie date dal vivo.

Novità in arrivo per gli utenti italiani di TikTok : adesso il social consente agli artisti di vendere i biglietti dei propri concerti direttamente dall'applicazione stessa. Questo servizio è possibile grazie alla rinnovata partnership con Ticketmaster , nota piattaforma del settore, che adesso vede la collaborazione espandersi al di fuori degli Stati Uniti, arrivando in oltre 20 nuovi paesi .

La funzione biglietteria di Ticketmaster permette di completare l'acquisto in pochi clic e senza uscire da TikTok. Come mostrato dalle immagini, apparirà un apposito pulsate (con il logo di Ticketmaster) direttamente nella descrizione del video TikTok pubblicato dall'artista.

Una volta cliccato, si verrà indirizzati sul sito di Ticketmaster per effettuare l'acquisto.

Sin dal suo lancio in versione beta, la partnership si è rivelata un successo, con campagne di vendita per artisti emergenti ed affermati come: Niall Horan, The Kooks, Burna Boy e Shania Twain.

Il responsabile dello sviluppo della partnership musicale di TikTok, Michael Kümmerle, ha dichiarato: