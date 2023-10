TikTok permetterà di pubblicare direttamente da Twitch e CapCut

Novità in arrivo per TikTok. La nota società, infatti, ha comunicato che consentirà ai creatori di pubblicare video direttamente da piattaforme di terze parti tramite una nuova API. In particolare, questa funzionalità si chiama Direct Post e si integra con vari servizi, come Adobe Premiere Pro e Adobe Express, Twitch e CapCut. Per sfruttare questa opzione, gli utenti dovranno semplicemente collegare il proprio account TikTok a queste piattaforme terze.

Una volta effettuato il collegamento, gli autori potranno selezionare le impostazioni dei post direttamente all'interno dell'app di terze parti, come chi potrà visualizzare il video e se i sottotitoli sono attivi. Inoltre, se utilizzano strumenti di gestione dei social media, avranno anche la possibilità di programmare video di lunga durata. L'azienda, tra l'altro, ha affermato che presto sarà disponibile anche la possibilità di pubblicare foto in questa modalità.