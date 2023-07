Anche TikTok sarebbe pronta a sfidare Twitter (e Threads): ecco le ultime novità

Oltre a video e foto, gli utenti di TikTok potranno anche pubblicare aggiornamenti basati sul testo , ad esempio come si può fare su Threads . I post col testo appaiono simili alle storie di Instagram. Gli utenti, infatti, potranno aggiungere un colore di sfondo, modificare l'aspetto del testo e aggiungere musica e adesivi al post. Il limite di caratteri è fissato a 1.000 mentre gli altri potranno interagire in modo simile a quanto già avviene con i video, ad esempio commentando.

Sicuramente è interessante la scelta compiuta dalla piattaforma, soprattutto alla luce della recente iniziativa di Meta, che ha deciso di sfidare Twitter con il nuovo social Threads. Tuttavia, bisognerà vedere come risponderà il pubblico. A riguardo, Threads, dopo l'iniziale successo(ben 100 milioni di utenti in quasi una settimana), ha già iniziato a mostrare un leggero calo di utilizzo tra gli utenti. Difatti, secondo le stime della società di marketing intelligence Sensor Tower, gli utenti attivi sono 13 milioni, in calo del 70% rispetto al picco del 7 luglio.

In attesa di conoscere ulteriori novità su questa nuova iniziativa di TikTok, la piattaforma ha ufficializzato TikTok Music, un servizio di streaming musicale che offrirà ai suoi utenti varie funzionalità, come consigli personalizzati sui brani, playlist collaborative, la possibilità di importare la libreria musicale da altre piattaforme e la ricerca del brano tramite i testi. L'inedito servizio, per il momento, è disponibile in Brasile, Indonesia, Australia, Messico e Singapore.