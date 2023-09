Per la Gen Z TikTok è il nuovo Google, e la collaborazione con Wikipedia è solo l'inizio

Una delle ambizioni maggiori di un'app è diventare il centro dell'esperienza degli utenti, un luogo da cui chattare con gli amici, guardare video per divertirsi o effettuare ricerche su Internet.

TikTok sta diventando esattamente questo, e semplicemente seguendo le abitudini degli utenti, in particolare quelli più giovani (ecco come usare l'app se non l'avete mai fatto prima).

A fine 2022, diversi analisti avevano osservato infatti che gli utenti dell'app la utilizzavano non solo per guardare e commentare i filmati brevi, ma anche per effettuare ricerche sul Web. Che fosse per trovare un luogo dove mangiare o per restare informati sulle notizie, TikTok sembra soddisfare queste necessità in modo sorprendentemente soddisfacente.

Ora l'app si sta adattando, e ha iniziato a inserire schede di Wikipedia, con i relativi collegamenti, alle ricerche. E non è una soluzione estemporanea, ma frutto di un'attiva collaborazione con la piattaforma, come confermato dal portavoce di TikTok Zachary Kizer a The Verge.

Qui sotto, per esempio, potete vedere il risultato di una ricerca per il New York Times, che mostra la scheda di Wikipedia sotto la scheda Il meglio, scorrendo verso il basso.