TIM lancia un'offerta dedicata agli over 60 a meno di 8€ mensili

Da oggi TIM ha lanciato l'offerta mobile TIM 60+ Basic, dedicata agli utenti che hanno 60 anni compiuti. L'offerta, che costa mensilmente 7,99 euro, offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso i numeri nazionali ed 1 Giga di traffico dati in 4G. Ricordiamo che Tim 60+ Basic, che si aggiunge alla gamma Tim 60+ per gli over 60, non è compatibile con la promozione "Giga illimitati" di TIM Unica e TIM Unica Power.

Per quanto riguarda i costi di attivazioni, sono pari a 5 euro, a cui vanno aggiunti i 10 euro relativi al costo della SIM. Inoltre, gli utenti dovranno saldare anche il costo del primo mese anticipato. Per chi dovesse optare per l'attivazione online, il costo di attivazione e del primo mese dell'offerta sono gratuiti, tuttavia per la SIM comunque occorrerà spendere 10 euro (con 5€ di traffico incluso).