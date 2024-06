Per chi passa a TIM scatta l'abilitazione al 5G ed al nuovo 5G Ultra: le ultime offerte mobile

I nuovi clienti, per sottoscrivere questo tipo di offerte, dovranno accedere alla pagina dedicata sul sito dell'operatore, selezionare il proprio gestore e visualizzare le promozioni disponibili. Gli utenti Iliad, ad esempio, potranno attivare TIM Power Iron Web New oppure TIM Power Supreme Easy Web New.

Da ieri 9 giugno, i nuovi clienti TIM che attivano online un'offerta operator attack beneficeranno dell'attivazione del 5G (ci riferiamo alle offerte che prima prevedevano soltanto il 4G). Per le promo che includevano già il 5G, invece, i clienti potranno attivare il nuovo 5G Ultra, ovvero l'accesso prioritario alla rete 5G alla massima velocità (velocità massima di 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload).

Se invece siete clienti WindTre/Very Mobile, oltre a TIM Young Easy (riservata ai clienti Under 25), potrete attivare l'offerta TIM Power Special Pro, che comporta una spesa mensile di 9,99 euro. Questa promozione include minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga di traffico internet fino in 5G, con velocità fino a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, il tutto a 9,99 euro al mese.

Per i clienti Vodafone, invece, c'è TIM Power Pro 5G a 12,99 euro al mese. L'offerta garantisce minuti illimitati, 200 SMS e 100 Giga in 5G Ultra. Infine, per chi proviene da ho. Mobile, sarà possibile attivare TIM Wonder New a 9,99 euro al mese. La promozione include minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga di traffico dati fino in 5G con velocità fino a 250 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload.