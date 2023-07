TIM dice oggi addio ai modem anni '80 e a TIMMUSIC

Giornata di addii per TIM. Oggi, 1° luglio, la società ha deciso di chiudere definitivamente due servizi: Dial-Up e TIMMUSIC. Il primo servizio ha consentito la connessione ad internet in banda stretta con modem analogico; il secondo, invece, consisteva in un servizio di streaming musicale, con un catalogo che comprendeva oltre 50 milioni di brani.

Entrando nei dettagli della notizia, il servizio Dial-Up è stato chiuso poiché la società sta portando avanti il piano di dismissione delle vecchie tecnologia di rete fissa. Inoltre, TIM, già il 31 marzo 2023, aveva annunciato l'addio anche al servizio Easy IP Dial-Up, che si occupava della raccolta, trasporto e consegna del traffico internet dial-up con protocollo DSS1. In ogni caso, tutti i clienti interessati da questa notizia, sono stati già informati tra gennaio ed aprile 2023 con una comunicazione nella fattura TIM. In particolare, quelli non intenzionati ad accettare questa variazione contrattuale, hanno beneficiato del diritto di recedere il contratto oppure di passare ad un altro operatore senza sostenere alcun costo legato a penali.