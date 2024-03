TIM aggiorna la sua app: accesso senza account e nuova grafica

Il primo aggiornamento rilevante riguarda l'interfaccia grafica. Questa è stata rivista sostanzialmente in tutta l'app. Troviamo un'interfaccia più pulita, con elementi grafici dai bordi più netti. Anche i pulsanti che trovate nelle varie sezioni dell'app sono stati aggiornati, in favore di elementi rettangolari o quadrati, invece che tondi come in precedenza.

Troviamo poi una barra di ricerca rinnovata, attraverso la quale è possibile cercare rapidamente contenuti specifici all'interno dell'app, e un nuovo switch per selezionare la linea di interesse (mobile o fissa).