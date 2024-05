TIM tenta con nuove offerte i clienti di Vodafone e WindTre

TIM ha aggiornato di recente le sue offerte operator attack. In particolare, sono state introdotte le promozioni TIM Power Special Pro al costo mensile di 9,99 euro (per gli utenti provenienti da WindTre e Very Mobile) e TIM Power Pro 5G, proposta a 12,99 euro al mese per i clienti Vodafone.

TIM Power Special Pro

TIM Power Special Pro include mensilmente minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G, con velocità fino fino a 150 Mbps in download e fino a 130 Mbps in upload, al costo mensile di 9,99 euro. Per attivare questa promozione, occorre richiedere la portabilità del proprio numero da WindTre e Very Mobile.

TIM Power Pro 5G

Questa offerta, proposto al costo di 12,99 euro al mese, è disponibile nei negozi TIM dal 28 marzo, attivabile da chi richiede un nuovo numero oppure da chi effettua la portabilità da qualsiasi altro operatore. Per le attivazioni online, invece, occorre richiedere la portabilità da Vodafone. A seconda poi del metodo di pagamento, è possibile attivare TIM Power Pro 5G e TIM Power Pro 5G Easy. La prima include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 5G (addebito su credito residuo). TIM Power Pro 5G Easy, invece, include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile fino in 5G, con addebito tramite TIM Ricarica Automatica, carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Con quest'ultima promozione, è necessario mantenere attivo il servizio TIM Ricarica Automatica per tutta la durata dell'offerta. In caso contrario, viene attivata TIM Power Pro 5G con 100 Giga al mese (sempre allo stesso prezzo mensile).

Le offerte per chi proviene da Iliad e altri operatori