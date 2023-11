TIM permetterà l'attivazione delle eSIM tramite SPID: ecco quando e come

Novità sulle eSIM da parte di TIM. L'operatore, infatti, ha ufficializzato la possibilità di attivare le eSIM utilizzando l'identità digitale. Dunque, non sarà più necessario recarsi presso un negozio per finalizzare l'acquisto tramite la carta d'identità ed il codice fiscale. Prima di entrare nei dettagli della notizia, ricordiamo che le eSIM sono totalmente digitali e, tra l'altro, è possibile il loro trasferimento su di un nuovo smartphone utilizzando il QR Code.

Ritornando alla notizia principale, gli utenti, dopo aver selezionato l'offerta che interessa, dovranno effettuare l'autenticazione on line tramite lo SPID (precedentemente, riceveranno il QR Code tramite email). Infine, basterà configurare la eSIM sul proprio dispositivo inquadrando sempre il QR Code. Lo SPID, inoltre, potrà essere usato anche per attivare una nuova linea oppure per effettuare la portabilità del numero nonché per acquistare una SIM fisica. Tra l'altro, in futuro, per gli stessi servizi, potrà essere utilizzata anche la Carta Identità Elettronica (CIE).