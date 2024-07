TIM annuncia nuovi aumenti per l'invio della bolletta cartacea

Nella giornata di ieri, 15 luglio, TIM ha ufficializzato un nuovo rincaro del costo mensile per l'invio della fattura di rete fissa in formato cartaceo. Questo aumento interesserà alcuni utenti a partire dal 1° settembre 2024.

I dettagli sull'aumento delle bollette cartacee

Gli utenti interessati stanno ricevendo la comunicazione tramite un messaggio in fattura (quella di luglio 2024), dove sono chiariti tutti i dettagli sulla modifica contrattuale. L'operatore ha giustificato l'aumento "per esigenze di carattere economico dovute anche alla necessità di ridurre l'impatto ambientale dei servizi commercializzati da TIM nel mutato contesto di mercato".

A partire dal 1° settembre, alcuni clienti di rete fissa, non interessati dai rincari precedenti, subiranno un aumento mensile tra 1,05 euro e 1,95 euro per l'invio della fattura in forma cartacea.

Come esercitare il recesso gratuito

I clienti interessati potranno rifiutare la variazione contrattuale grazie alla possibilità di recedere dal contratto gratuitamente oppure di passare ad altro operatore senza alcun costo (sarà sufficiente darne comunicazione entro il 1° ottobre 2024).

Per avviare l'iter per il recesso, i clienti dovranno contattare il 187, fare la richiesta tramite l'area clienti MyTIM oppure scrivere all'indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma). Infine, sarà possibile procedere anche via PEC inviando la comunicazione a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, oppure recarsi in un negozio TIM. In quest'ultimo caso occorrerà allegare una fotocopia del documento d'identità del titolare del contratto indicando come oggetto "Modifica delle condizioni contrattuali".