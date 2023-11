TIM chiude due servizi storici per le ricariche

TIM rappresenta sicuramente uno degli operatori principali in Italia, anche per la sua longevità sul mercato. L'operatore è presente da decenni in pianta stabile per quanto riguarda il settore mobile e quello della linea fissa.

E nelle ultime ore sono arrivate delle novità proprio per quanto riguarda i clienti mobile di TIM. Stavolta non si tratta di offerte particolarmente invitanti (vi ricordiamo tutte le offerte mobile sotto i 10 euro). Si parla invece della chiusura di due servizi TIM per la gestione della ricarica.