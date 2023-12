TIM manda in pensione Doctor Tim, l'app che forniva assistenza: ecco le alternative

Tuttavia, TIM ha specifico che il servizio Doctor Tim potrà continuare ad essere gestito attraverso altre piattaforme , come ad esempio il Servizio Clienti 187 oppure il sito ufficiale dell'operatore. Per quanto riguarda il servizio, ricordiamo che consisteva nel fornire assistenza tecnica a pagamento agli utenti di rete fissa TIM, sia consumer che business. In tal senso, per gli utenti consumer il servizio era noto come Doctor Tim Home, mentre per quelli business si chiamava SoS PC Business.

Il servizio veniva fornito in modalità "ad intervento" e consisteva in un tecnico specializzato che da remoto acceda ai menu e alle funzionalità del PC dell'utente: in questo modo, si provava a risolvere il problema dell'apparecchio.

In alternativa, si poteva anche procedere tramite una semplice videochiamata. In ogni caso, l'operatore ha deciso per l'imminente chiusura dell'app Doctor TIM: gli utenti in difficoltà, come accennato in precedenza, potranno sfruttare il Servizio Clienti 187 ed il sito di TIM.