TIM, la copertura 5G arriva in 33 nuovi comuni

Così come diffuso da MondoMobileWeb , le nuove località dove sarà possibile sfruttare la rete 5G di TIM saranno : Parghelia, San Nicola Arcella, Settingiano, Agropoli, Anacapri, Castellammare di Stabia, Omignano, Portico di Caserta, Salento (comune della provincia di Salerno), Sissa Trecasali, Remanzacco, Latina, San Felice Circeo, Andora, Broni, Sesto ed Uniti, Anzola d'Ossola, San Marco in Lamis, Masullas, Ollastra, Quartu Sant'Elena, Siris, Villaperuccio, Zerfaliu, Licodia Eubea, Montevago, Oliveri, Santa Cristina Valgardena, Gressoney-La-Trinite', Gressoney-Saint-Jean, Borgo Valbelluna, Limana e Vescovana.

Buone notizie per gli utenti TIM . L'operatore, infatti, ha ufficializzato l'aggiunta di nuovi comuni che sono ora coperti dalla rete 5G . Si tratta di 33 comuni, suddivisi in 14 regioni : Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto.

A riguardo, occorre chiarire che non è detto che l'intero comune sia coperto dalla rete 5G. Può darsi, infatti, che soltanto in alcune zone specifiche di una città sia possibile navigare con questa rete, che raggiunge fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload.

In ogni caso, sul sito ufficiale dell'operatore è possibile consultare l'elenco completo delle città che beneficiano della copertura. Infine, per usufruire del 5G occorre avere con sé un dispositivo compatibile. A questo proposito, TIM ha dichiarato che "tutti i terminali con tecnologia 5G presenti nel mercato italiano sono compatibili su rete 5G di TIM".