TIM per la Festa del Papà offre 50 Giga a 2,99 euro

Infatti, proprio in occasione della Festa del Papà di quest'anno, TIM ha lanciato un'iniziativa promozionale che consiste nella possibilità di attivare un'opzione specifica per avere più traffico dati a disposizione.

L'opzione in questione si chiama 50 Giga 5G Silver. Come è semplice intuire dal nome, questa opzione prevede la possibilità di attivare 50 GB di traffico dati extra sul proprio bundle, i quali saranno disponibili per un mese a partire dal giorno dell'attivazione. Come potete vedere dallo screenshot in basso, l'offerta prevede il pagamento una tantum di 2,99 euro.

L'offerta in questione prevede la possibilità di navigare fino alla velocità del 5G, a patto di trovarsi in zona coperte dalla rete di ultima generazione di TIM. L'offerta sarà attiva per un mese a partire dal giorno dell'attivazione, successivamente si disattiverà automaticamente senza costi.

Il traffico dati extra attivato con 50 Giga 5G Silver avrà ovviamente priorità di consumo rispetto a quello incluso nel bundle ordinario.

Dallo screenshot capiamo anche che l'offerta è disponibile attraverso l'app per dispositivi di TIM. Ci aspettiamo che sarà attivabile per qualche giorno. Fateci sapere se ne approfitterete.