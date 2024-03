TIM offre Giga illimitati a 1,99 euro per l'8 marzo: come attivarli

Nella giornata di oggi, dedicata alla Giornata internazionale della donna, TIM decide di proporre ai suoi clienti una delle sue opzioni per incrementare il traffico dati a disposizione nel bundle. In questo senso, vi ricordiamo la nostra raccolta delle migliori offerte mobile, se ne foste alla ricerca.

La nuova opzione che ha introdotto TIM per i suoi clienti prevede la possibilità di attivare per una sola giornata l'opzione per avere traffico dati illimitato. L'opzione è particolarmente interessante perché tale traffico dati sarebbe disponibile fino alla velocità del 5G, a patto che vi sia copertura ovviamente.