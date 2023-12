TIM lancia Gioca e Vinci: come vincere premi e biglietti per le partite di calcio

Proprio in vista del Natale, TIM ha in mente il regalo perfetto per gli amanti del calcio, dedicato non solo ai suoi utenti, ma a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco (a proposito, sapete come disegnare maglie da calcio con le app?). Il concorso, chiamato Con TIM Gioca e Vinci esperienze esclusive della tua squadra del cuore, mette in palio fino al 26 maggio 2024 una serie di premi legati alla stagione Serie A TIM 2023/2024. Per gli utenti TIM, sono in palio biglietti delle partite, maglie e palloni autografati, esperienza Bimbi in campo e Walkabout dello Stadio, mentre i non clienti possono solo vincere i biglietti. Andiamo a vedere come funziona, ricordandovi che l'iniziativa è aperta ai maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.

Come funziona TIM Gioca e Vinci per i clienti TIM

Se siete clienti TIM, per partecipare a TIM Gioca e Vinci dovete essere titolari di un contratto di rete fissa residenziale e/o di rete mobile ricaricabile o in abbonamento, e dovete mantenere la linea fino all'assegnazione del premio. Inoltre non potete utilizzare l'utenza transitoria, ovvero quella assegnata in caso di portabilità del numero. Soddisfatti questi requisiti, dovete accedere all'app o alla sezione MyTIM del sito o al sito TIM Party a questo indirizzo (in caso non l'abbiate fatto registratevi). Successivamente, cliccate sulla scheda che rimanda alla pagina dell'iniziativa. Leggete l'informativa sulla privacy, accettate le condizioni del regolamento (che potete trovare per intero qui), indicate una squadra del cuore e inserite i vostri dati di contatto in caso di vincita. Tenete presente che se avete già rilasciato (in caso di altri concorsi) almeno uno dei consensi al trattamento dei dati per finalità di marketing e/o profilazione, verrete automaticamente riconosciuti dal sistema come "Consenso SI". Lo stesso avverrà al momento della partecipazione al suddetto concorso. Questo è importante, perché solo così potete partecipare alle varie fasi del concorso, ovvero l'estrazione per vincere inviti per una partita del campionato di Serie A TIM, l'esperienza "Bimbi in Campo", l'esperienza Walkabout e l'Instant win per provare a vincere magliette o palloni autografati. Tenete presente che potete partecipare solo una volta al giorno per ogni linea telefonica intestata, mentre se non accettate il trattamento dei dati verrete riconosciuti come "Consenso NO" e potrete partecipare soltanto all'estrazione degli inviti per le partite. Come avviene l'estrazione per i biglietti delle partite L'estrazione dei biglietti per le partite Serie A TIM è aperta dal 4 dicembre 2023 al 21 aprile 2024: selezionate la partita del campionato per il periodo indicato qui sotto a seconda della giornata (verrete inseriti per l'estrazione tante volte quanti sono i giorni di partecipazione). In totale sono in palio 478 inviti per i clienti TIM, e ogni invito è valido per due persone. Per ogni partita sarà creato un database (quindi 10 a giornata), e per i clienti TIM saranno estratti 3 vincitori e 2 riserve. C'è un'eccezione a questa regola: le partite considerate Big match (quelle in cui si affrontano tra loro Juventus, Inter, Lazio, Milan, Napoli e Roma) e le partite che coincidono con quelle delle esperienze Bimbi in Campo e Walkabout. In questo caso per i clienti TIM sarà estratto 1 vincitore e 2 riserve. Qui sotto potete vedere le tempistiche di partecipazione per le singole giornate di campionato, con il termine di assegnazione dei premi.

Giornata Periodo partecipazione Assegnazione premi Giornata 18 (30 Dicembre 2023) dal 4 al 6 Dicembre 2023 12 Dicembre 2023 Giornata 19 (7 Gennaio 2024) dal 7 al 10 Dicembre 2023 13 Dicembre 2023 Giornata 20 (14 Gennaio 2024) dall'11 al 17 Dicembre 2023 19 Dicembre 2023 Giornata 21 (21 Gennaio 2024) dal 18 al 24 Dicembre 2023 9 Gennaio 2024 Giornata 22 (28 Gennaio 2024) dal 25 al 31 Dicembre 2023 9 Gennaio 2024 Giornata 23 (4 Febbraio 2024) dall'1 al 7 Gennaio 2024 11 Gennaio 2024 Giornata 24 (11 Febbraio 2024) dall'8 al 14 Gennaio 2024 16 Gennaio 2024 Giornata 25 (18 Febbraio 2024) dal 15 al 21 Gennaio 2024 23 Gennaio 2024 Giornata 26 (25 Febbraio 2024) dal 22 al 28 Gennaio 2024 30 Gennaio 2024 Giornata 27 (3 Marzo 2024) dal 29 Gennaio al 4 Febbraio 2024 6 Febbraio 2024 Giornata 28 (10 Marzo 2024) dal 5 all'11 Febbraio 2024 13 Febbraio 2024 Giornata 29 (17 Marzo 2024) dal 12 al 18 Febbraio 2024 20 Febbraio 2024 Giornata 30 (30 Marzo 2024) dal 19 al 25 Febbraio 2024 27 Febbraio 2024 Giornata 31 (30 Marzo 2024) dal 26 febbraio al 3 Marzo 2024 5 Marzo 2024 Giornata 32 (14 Aprile 2024) dal 4 al 10 Marzo 2024 12 Marzo 2024 Giornata 33 (21 Aprile 2024) dall'11 al 17 Marzo 2024 19 Marzo 2024 Giornata 34 (28 Aprile 2024) dal 18 al 24 Marzo 2024 26 Marzo 2024 Giornata 35 (5 Maggio 2024) dal 25 al 31 Marzo 2024 4 Aprile 2024 Giornata 36 (12 Maggio 2024) dall'1 al 7 Aprile 2024 9 Aprile 2024 Giornata 37 (19 Maggio 2024) dall'8 al 14 Aprile 2024 16 Aprile 2024 Giornata 38 (26 Maggio 2024) dal 15 al 21 Aprile 2024 23 Aprile 2024

Come avviene l'estrazione per Bimbi in Campo Per quanto riguarda il concorso "Bimbi in Campo", aperto dal 4 Dicembre 2023 al 7 Aprile 2024, è riservato ai bambini nati negli anni 2015, 2016 e 2017 e che non siano più alti di 1,40 metri. Per partecipare, i clienti TIM dovranno cliccare sull'opzione dedicata e selezionare la partita del campionato di Serie A TIM per la quale intendono concorrere. In totale saranno estratti 116 inviti, e ogni vincitore riceverà un invito allo stadio valido per tre persone: uno per il bimbo che scenderà in campo e due per i genitori o accompagnatori. Anche in questo caso, TIM creerà un database per partita, e ogni partecipante verrà inserito tante volte quanti sono i giorni di partecipazione al concorso. Ci saranno un totale di 40 database, e da ognuno verranno estratti 3 vincitori per partita e 6 riserve. Per alcune partite, però, verranno estratti 2 vincenti e 4 di riserva: Giornata 20 (14 Gennaio 2024): Lazio – Lecce;

Giornata 21 (21 Gennaio 2024): Roma – Hellas Verona;

Giornata 25 (18 Febbraio 2024): Lazio – Bologna;

Giornata 36 (25 Febbraio 2024): Roma – Torino. Qui sotto trovate l'elenco delle partite a cui è possibile partecipare:

Giornata Partita Periodo partecipazione Assegnazione premi Giornata 18 (30 Dicembre 2023) Napoli – Monza e Cagliari – Empoli fino al 10 Dicembre 2023 12 Dicembre 2023 Giornata 19 (7 Gennaio 2024) Lecce – Cagliari, Bologna – Genoa e Frosinone – Monza fino al 10 Dicembre 2023 13 Dicembre 2023 Giornata 20 (14 Gennaio 2024) Lazio – Lecce fino al 17 Dicembre 2023 19 Dicembre 2023 Giornata 21 (21 Gennaio 2024) Empoli – Monza, Roma – Hellas Verona, Salernitana – Genoa fino al 17 Dicembre 2023 19 Dicembre 2023 Giornata 22 (28 Gennaio 2024) Monza – Sassuolo fino al 7 Gennaio 2024 9 Gennaio 2024 Giornata 23 (4 Febbraio 2024) Udinese – Monza fino al 7 Gennaio 2024 11 Gennaio 2024 Giornata 24 (11 Febbraio 2024) Sassuolo – Torino. Juventus – Udinese, Bologna – Lecce fino al 14 Gennaio 2024 16 Gennaio 2024 Giornata 25 (18 Febbraio 2024) Inter – Salernitana, Napoli – Genoa, Lazio – Bologna fino al 21 Gennaio 2024 23 Gennaio 2024 Giornata 26 (25 Febbraio 2024) Roma – Torino, Salernitana – Monza, Fiorentina – Lazio fino al 28 Gennaio 2024 30 Gennaio 2024 Giornata 27 (3 Marzo 2024) Atalanta – Bologna, Empoli – Cagliari, Hellas Verona – Sassuolo fino al 28 Gennaio 2024 30 Gennaio 2024 Giornata 28 (10 Marzo 2024) Lecce – Hellas Verona, Genoa – Monza, Milan – Empoli fino all'11 Febbraio 2024 13 Febbraio 2024 Giornata 29 (17 Marzo 2024) Udinese – Torino fino all'11 Febbraio 2024 13 Febbraio 2024 Giornata 30 (30 Marzo 2024) Torino – Monza fino al 25 Febbraio 2024 27 Febbraio 2024 Giornata 31 (30 Marzo 2024) Cagliari – Atalanta, Juventus – Fiorentina, Hellas Verona – Genoa, Frosinone – Bologna fino al 3 Marzo 2024 5 Marzo 2024 Giornata 32 (14 Aprile 2024) Fiorentina – Genoa fino al 17 Marzo 2024 19 Marzo 2024 Giornata 33 (21 Aprile 2024) Sassuolo – Lecce fino al 17 Marzo 2024 19 Marzo 2024 Giornata 34 (28 Aprile 2024) Genoa – Cagliari, Atalanta – Empoli, Inter – Torino fino al 24 Marzo 2024 26 Marzo 2024 Giornata 35 (5 Maggio 2024) Milan – Genoa, Torino – Bologna, Monza – Lazio fino al 7 Aprile 2024 4 Aprile 2024

Come avviene l'estrazione per l'esperienza Walkabout in stadio Il concorso per l'esperienza Walkabout, la visita dello stadio, è aperto dal 4 dicembre 2023 al 14 aprile 2024, e per parteciparvi il cliente TIM deve cliccare sull'opzione dedicata e selezionarlo. Per questo concorso, verrà predisposto un database dei partecipanti in base alla partita scelta, per un totale di 20 database (uno per squadra), da cui verranno estratti 4 nominativi vincenti per partita e 6 nominativi di riserva. Quindi in totale 80 Walkabout. Il Walkabout, assegnato per due persone, si riferisce a una squadra, quindi il vincitore dovrà scegliere una squadra in un periodo collegato alla partita secondo le tempistiche e i termini indicati sopra. Come avviene l'estrazione per l'instant win per magliette e palloni autografati Infine, i clienti TIM potranno partecipare all'instant win dal 4 dicembre 2023 al 26 maggio 2024, per vincere un totale di 164 premi, tra cui 82 maglie autografate di una squadra di calcio della Serie A TIM scelta dal vincitore, ciascuna dal valore di 50 euro IVA inclusa e 82 palloni autografati della Serie A TIM, ciascuno dal valore di 20 euro IVA inclusa. Per partecipare al concorso, bisognerà cliccare sul tasto dedicato, che attiverà automaticamente il sistema di assegnazione, e ogni cliente TIM può vincere un solo premio per linea telefonica. In caso di vincita, al partecipante viene richiesto l'inserimento dei dati necessari a completare l'assegnazione del premio, nonché di accettare e confermare il premio direttamente online. Successivamente, i premi saranno consegnati entro 180 giorni.

Come funziona TIM Gioca e Vinci per i non clienti TIM