TIM e Kena lanciano una mappa interattiva per verificare la copertura mobile

TIM ha previsto un nuovo strumento che servirà a verificare la copertura della sua rete 5G. A differenza del passato – in cui veniva aggiornata periodicamente una lista con le città coperte dal segnale – adesso è possibile consultare una mappa interattiva che permetterà di verificare la copertura in ogni punto del territorio nazionale. In particolare, sarà consentito inserire un indirizzo o addirittura muoversi sulla mappa e selezionare il punto desiderato.

A seconda della scelta, la mappa indicherà agli utenti quali tecnologie della rete mobile sono presenti in quella zona (5G, 4G+, 4G e 2G). In pratica, se prima era possibile visionare un elenco di tutte le città coperte dalla rete 5G dell'operatore, adesso si potrà verificare un singolo punto in ogni zona dell'Italia. Per quanto riguarda le velocità, il 5G di TIM permette di raggiungere una velocità massima di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload. A riguardo, l'operatore ha dichiarato che "tutti i terminali con tecnologia 5G presenti nel mercato italiano sono compatibili su rete 5G di TIM".