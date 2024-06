Aumenti di 1,99€ per alcuni clienti di TIM rete mobile: i dettagli

TIM, oggi 4 giugno, ha ufficializzato una nuova rimodulazione che interesserà alcuni clienti di rete mobile, i quali, dal 6 luglio, subiranno un aumento mensile di 1,99 euro. Per "compensare" il rincaro, l'operatore proporrà agli stessi - gratis - 50 Giga in più al mese oppure l'abilitazione al 5G. Se invece verrà rifiutato l'aumento, si potrà attivare un'offerta dedicata, con gli stessi costi e 2 Giga in più rispetto alla propria offerta attuale.

Tutti i dettagli

Come accennato all'inizio, gli utenti interessati dell'aumento - che verranno informati della rimodulazione tramite comunicazione personalizzata - potranno aggiungere 50 Giga alla loro offerta inviando un SMS al 40916 scrivendo "50GIGA ON". Ad altri utenti, invece, verrà proposta l'abilitazione gratuita al 5G. In questo caso, sempre al 40916, basterà inviare un SMS col testo "5G ON".

L’offerta alternativa

Gli utenti interessati potranno recedere dal contratto senza costi né penali. In alternativa, potranno attivare un'offerta dedicata con gli stessi costi e 2 Giga in più rispetto alla loro promozione. Per fare questo, occorre inviare un SMS con il testo "CONFERMO ON" (in precedenza è stato anche "CONFERMA ON" e "NOVAR ON") al numero 40916, entro il 30 Giugno 2024.

Come effettuare la disdetta

Se gli utenti non sono convinti delle proposte di TIM, potranno recedere dal contratto compilando il modulo online "Modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea". Dopo averlo stampato e compilato, dovrà essere inviato all'indirizzo indicato nello stesso oppure via PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it. Il cliente, tra l'altro, può decidere anche di recarsi presso un negozio TIM o chiamare il 119.

