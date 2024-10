Rimodulazione TIM da 1,99 euro: ecco come "evitarla"

L'operatore, tramite il suo sito ufficiale, ha informato i suoi clienti che a partire dal prossimo mese per alcuni di loro arriveranno degli spiacevoli aumenti tariffari. Per fortuna c'è il modo di evitarli .

TIM è tra gli operatori maggiormente diffusi nel panorama italiano, con le sue offerte che coinvolgono sia il settore mobile (vi ricordiamo dove trovare le offerte degli operatori a meno di 10 euro ) che in quello della telefonia fissa. Peccato che periodicamente introduca delle rimodulazioni. I nuovi aumenti per alcune offerte mobile di TIM arriveranno a novembre .

Quanto aumentano le offerte mobile TIM, e come evitare la rimodulazione

Nel testo che ha appena condiviso, TIM ha annunciato una nuova rimodulazione unilaterale dei contratti che alcuni dei suoi clienti hanno stipulato per attivare specifiche offerte mobile. Questo si traduce in aumenti delle tariffe mensili associate alle offerte coinvolte nella rimodulazione.

TIM ha riferito che a partire dal prossimo 5 novembre verranno introdotti degli aumenti per alcune delle sue offerte mobile. L'operatore non ha menzionato di quali offerta si tratterà, ma siamo certi che tutti gli operatori coinvolti ne riceveranno comunicazione in via ufficiale, tramite email o SMS.

Tale comunicazione arriverà almeno 30 giorni prima dall'entrata in vigore della rimodulazione.

Gli aumenti introdotti da TIM corrispondono a 1,99 euro al mese. Ma per fortuna anche coloro che sono coinvolti potranno evitarle. Alternativamente, sarà possibile accettare la rimodulazione aggiungendo qualcosina al proprio bundle di traffico dati.

TIM infatti propone a tutti coloro che sono coinvolti nella rimodulazione di tenere lo stesso bundle di traffico, ovvero lo stesso quantitativo di minuti, SMS e GB di traffico dati a disposizione. Per farlo basterà inviare un SMS gratuito con il testo 50GIGA ON al 40916. In questo modo si avranno addirittura 50 GB di traffico dati in più a disposizione ogni mese.

Alternativamente, i clienti coinvolti nella rimodulazione potranno attivare l'opzione 5G Ultra inviando un messaggio SMS gratuito al 40916 con testo 5G ON. Questa opzione dell'operatore permette di navigare a una velocità fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload e include la priorità di accesso alla rete mobile di TIM.

Chi invece intende evitare del tutto gli aumenti, potrà scegliere di rimanere con la stessa tariffa precedente alla rimodulazione e con 2 GB di traffico dati in più. Per approfittarne basterà inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo CONFERMA ON, entro il 31 ottobre 2024.