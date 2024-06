Lanciata TIM Mobile e TV: minuti illimitati e Giga illimitati in 5G Ultra

L’offerta nei dettagli

La nuova TIM Mobile e TV include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 250 minuti internazionali verso Europa, USA e Canada, 200 SMS verso l'Italia e Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps. Inoltre, sono previsti 250 minuti, 250 SMS e 3 Giga utilizzabili in Roaming fuori dall'UE (in particolare quando ci si trova in Svizzera, Monaco, USA e Canada).

Gli utenti, per attivare questa offerta, dovranno necessariamente aggiungere un'offerta TIMVISION. Per quanto riguarda il costo mensile, sarà pari a 22,99 euro con addebito via Ricarica Automatica. Solitamente, viene proposta in abbinata TIMVISION Intrattenimento, che da 14,99€ viene offerta a 7€ al mese.

Se l'utente non dovesse attivare un'offerta TIMVISION entro 25 giorni, l'offerta mobile a 22,99 euro verrà disattivata. Al suo posto, subentrerà la promozione a prezzo pieno, ovvero 29,99 euro al mese.