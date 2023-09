TIM annuncia nuovi aumenti per alcuni clienti di rete fissa

Da oggi 1° settembre alcuni clienti di rete fissa TIM con l'offerta Tutto Voce o Voce Senza Limiti subiranno una rimodulazione che comporterà un aumento del costo mensile tra 2,10 euro e 4,40 euro. Così come riportato su MondoMobileWeb, questi aumenti sono stati introdotti "per esigenze economiche dovute al mutamento del contesto di mercato".

Scendendo nei particolari della notizia, l'offerta TIM Tutto Voce aumenterà mensilmente di 2,10 euro, anche per tutte le nuove attivazioni: il canone mensile, dunque, sarà di 42,90 euro. Tra l'altro, da alcune settimane, è salita di prezzo anche l'offerta Tutto Voce Superspecial: da 22,50€ a 24,50€. Come accennato in precedenza, la rimodulazione è stata motivata da TIM con "I cambiamenti dello scenario macroeconomico recentemente intervenuti, con particolare riferimento ai costi energetici e delle materie prime, incidono negativamente sull'equilibrio economico dei servizi forniti da TIM, rendendo quindi necessario, così come avvenuto in altri settori dell'economia italiana, prevedere un meccanismo predeterminato di adeguamento annuale dei prezzi praticati ai clienti finali".