TIM annuncia nuovi aumenti per clienti mobile e di rete fissa

Non arrivano notizie positive per gli utenti TIM, sia di rete fissa che mobile. Difatti, l'operatore ha ufficializzato rincari che colpiranno alcune offerte a partire da giugno 2024. Per i primi l'aumento mensile sarà di 2 euro, mentre per i secondi varierà a seconda della promozione attivata: da un minimo di 1,99€ ad un massimo di 2,49€,