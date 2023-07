TIM prepara nuovi aumenti fino a 2,99€ per gli utenti mobile

Nuove rimodulazioni in arrivo per alcuni clienti TIM. L'operatore, così come riportato su MondoMobileWeb, ha comunicato che dal 29 agosto 2023 il costo mensile di varie offerte ricaricabili aumenterà fino a 2,99 euro. L'operatore ha giustificato questi aumenti sempre a causa di "esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato". In ogni caso, TIM, ai clienti interessati offrirà anche la possibilità di aggiungere gratis 50 Giga, il 5G oppure minuti illimitati (quest'ultima opzione sembra riservata a chi ha offerte mobile solo voce).

Come già visto in passato, poi, gli utenti - che verranno informati di queste rimodulazioni tramite un messaggio di testo - potranno anche scegliere di mantenere invariati sia i costi che la propria offerta. Per scegliere questa opzione, basterà inviare un SMS gratuito al numero 40916 con scritto "NOVAR ON". Per i clienti che invece non vorranno accettare le variazioni contrattuale, avranno il diritto di recedere dal contratto oppure di passare ad altro operatore senza penali né costi di disattivazione (sarà sufficiente dare una comunicazione entro il 30 settembre 2023).