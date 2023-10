TIM lancia una ghiotta offerta con 100 Giga a 6,99 euro: scoprite se potete attivarla

TIM è uno degli operatori storici nel panorama italiano, e nel nostro mercato è tuttora attivo sia nel segmento mobile che in quello della linea fissa. E proprio a proposito di offerte mobile (qui trovate tutte quelle a meno di 10 euro ), arrivano interessanti novità.

TIM Power Iron

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 100 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 6,99 euro .

. Contributo di attivazione nullo . Costo di acquisto della nuova SIM pari a 10 euro .

. Costo di acquisto della nuova SIM pari a . Attivabile esclusivamente dagli ex clienti TIM che effettueranno la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali.

Dunque avrete intuito che si tratta di un bundle molto ricco a un prezzo estremamente concorrenziale.

L'offerta di TIM infatti rientra tra le migliori offerte mobile sotto i 7 euro. Chiaramente non è per tutti, visto che sarà necessario essere un ex cliente ed effettuare la portabilità da uno degli altri operatori citati sopra.

Tutti coloro che sono idonei ad attivare l'offerta descritta riceveranno un SMS informativo con un testo simile al seguente: