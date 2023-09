TIM PEC arriva anche per chi ha la linea fissa: subito in offerta

La novità degli ultimi giorni consiste nel fatto che ora anche i clienti di rete fissa TIM potranno attivare TIM PEC, il servizio di poste elettronica certificata di TIM. L'attivazione prevede un costo di 0,99 euro al mese , il quale può venire direttamente addebitato in fattura insieme al canone mensile dell'offerta di rete fissa attiva.

Il servizio TIM PEC è basato sulla tecnologia Trust, e prevede filtri antivirus e antispam, nonché la possibilità di accedere alla PEC direttamente dall'app e attivare le notifiche push. Tutti i clienti di rete fissa TIM potranno attivarlo, indipendentemente dal tipo di rete di cui usufruiscono per la linea fissa.

Sempre a proposito di TIM PEC, è bene ricordare che fino al prossimo 30 settembre il servizio è in offerta a 6,99 euro per il primo anno, i quali diventano 9,99 euro dal secondo rinnovo annuale. Trovate tutti i dettagli per l'attivazione sul sito ufficiale dedicato.