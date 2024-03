TIM tenta i suoi ex clienti con Power Iron New: minuti e Giga a meno di 7€ al mese

TIM sta provando a convincere alcuni suoi ex clienti a tornare. In particolare, gli utenti interessati stanno ricevendo un SMS che li informa sulla disponibilità dell'offerta TIM Power Iron New, che comporta un costo mensile di 6,99 euro. Nello specifico, l'offerta include minuti illimitati, 200 SMS e 150 Giga di traffico dati in 4G.

L'offerta è attivabile nei negozi TIM entro il 24 marzo ed è valida per gli attuali clienti Iliad, Poste Mobile, Coop, Fastweb e altri operatori virtuali. Tuttavia, così come si può leggere nell'SMS in questione, i Giga inclusi nell'offerta sono 100. In tal senso, però, sarebbero comunque previsti i 50 Giga aggiuntivi ogni mese.