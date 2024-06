TIM all'attacco di WindTre: ecco l'offerta 5G, ma con un "limite"

TIM ripropone in alcuni negozi l'offerta TIM Power Pro , ma solo per i clienti provenienti da WindTre e ora anche con il 5G (sapete quali sono le migliori offerte per passare a TIM ?).

TIM Power Pro: tutti i dettagli

Se di base TIM Power Pro è un'offerta 4G, dal 24 giugno con le nuove attivazioni è prevista l'abilitazione alla rete 5G, ma con velocità limitata a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, mentre in 4G la velocità di download è di 150 Mbps. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

illimitati verso tutti i numeri nazionali SMS illimitati verso tutti

illimitati verso tutti 100 Giga (50 Giga + 50 Giga) in 5G 9 Giga in UE

(50 Giga + 50 Giga) in 5G 8,99 euro al mese

al mese Costo di attivazione gratuito

di gratuito Costo SIM: 10 euro

Tenete presente che dal 9 giugno 2024 su tutte le offerte TIM con 5G fino a 250 Mbps è attiva una promozione che offre il 5G Ultra incluso gratuitamente per i primi 3 mesi.

Questo significa che per 3 mesi gli utenti potranno sfruttare il 5G a velocità massima, ovvero fino a 2 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Allo scadere dei 3 mesi, se il cliente vorrà mantenere attivo il 5G Ultra dovrà sottoscrivere l'opzione 5G x TE dal costo di 1,99 euro al mese (che si aggiungono agli 8,99 euro del piano di TIM Power Pro). Per farlo, basterà rispondere "SI" all'SMS che si riceverà al termine della promozione.

Ricordiamo che l'offerta è disponibile solo in alcuni negozi TIM ed è dedicata principalmente ai nuovi clienti che richiedono la portabilità da WindTre (ma non si può escludere che possa essere proposta anche ad altri).