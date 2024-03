Disponibile TIM Power Pro: 12,99€ mensili per minuti illimitati e 200 Giga in 5G

Da oggi 28 marzo nei negozi TIM aderenti (oppure contattando il 119) è possibile attivare le offerte mobile Tim Power Pro e Tim Power Pro Easy al costo mensile di 12,99 euro. Le due offerte sono riservate a chi attiva un nuovo numero oppure a chi effettua la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore (tra l'altro, includono anche l'abilitazione alla rete 5G).

Tim Power Pro include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100 Giga di traffico dati fino in 5G, il tutto al prezzo mensile di 12,99 euro. La versione Easy, invece, oltre ai minuti illimitati, offre 200 SMS e 200 Giga di traffico dati, sempre a 12,99 euro al mese. Il costo di attivazione è pari a 5 euro, mentre il costo della nuova SIM è di 10 euro. Inoltre, si evidenzia che attivando Tim Power Pro Easy, il servizio TIM Ricarica Automatica dovrà essere conservato per tutta la durata dell'offerta. In caso contrario, verrà attivata TIM Power Pro con 100 Giga al mese.