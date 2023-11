TIM premia gli amici: 60 euro di bonus per chi invita nuovi clienti

TIM è tra gli operatori maggiormente attivi in Italia, sia per quanto riguarda le offerte mobile che per quanto riguarda le offerte di rete fissa, comprese quelle per la fibra.

Nelle ultime ore TIM ha rilanciato un'interessante iniziativa promozionale che ha lo scopo di incentivare i nuovi clienti ad attivare offerte dietro l'invito di altri clienti TIM. Stiamo parlando dell'iniziativa denominata Porta un Amico.