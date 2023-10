I clienti TIM potranno acquistare la PS5 con Marvel’s Spider-Man 2

Dal 16 ottobre gli utenti TIM potranno ordinare la PlayStation 5 in bundle con un voucher per l'atteso gioco Marvel's Spider-Man 2 (da riscattare tramite PlayStation Store). Per chi ha già la console, invece, è in fase di lancio il pacchetto con il controller DualSense ed il gioco calcistico EA Sports FC 24. Per quanto riguarda il prezzo, la console è acquistabile soltanto tramite rate da parte dei clienti di rete mobile e fissa: 21 euro mensili per 30 mesi (tramite finanziamento TIMFin con tasso zero e anticipo zero). Per chi volesse acquistare il controller con il gioco di calcio (e con un voucher digitale per Ultimate Team), invece, sono disponibili 30 rate da 4 euro ciascuna.

Questi due pacchetti saranno disponibili sia sul sito ufficiale di TIM che nei punti vendita dell'operatore. Se procederete all'acquisto dal vivo, il ritiro sarà contestuale (se il prodotto è già disponibile); se l'acquisto verrà effettuato online, la consegna avverrà a casa del cliente. Come metodo di pagamento, si potrà scegliere tra carta di credito su fisso e mobile oppure carta di debito con IBAN solo su mobile.