TIM raddoppia i Giga con la Ricarica Automatica: interessate le offerte TIM 5G Power Smart e Top

Interessante iniziativa da parte di TIM. In particolare, per le nuove attivazioni delle offerte TIM 5G Power Smart e 5G Power Top – nella fattispecie nelle versioni con pagamento attraverso Ricarica Automatica – è disponibile la promozione con il raddoppio dei Giga a tempo indeterminato (da oggi 5 novembre fino al 7 gennaio 2024). Dunque, gli utenti che opteranno per questa offerte, avranno a disposizione 100 Giga con 5G Power Smart e 200 Giga con 5G Power Top.

Prima di specificare i dettagli della proposta, ricordiamo che per tutta la gamma 5G Power il costo di attivazione per i nuovi utenti è di 9,99 euro nei negozi ed a costo zero per chi sceglie l'attivazione online. Per l'acquisto di una nuova SIM, invece, occorre una spesa di 10€ (nei negozi) oppure di 25€ online (con 20€ di traffico incluso). Tra l'altro, per le nuove attivazioni online è previsto anche il primo mese gratuito. I già clienti che intendono passare ad una delle offerte della gamma 5G Power, infine, dovranno sostenere un costo di attivazione di 19,99€.