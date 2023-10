TIM annuncia rimodulazioni per TIMVISION: aumenti fino a 4,99 euro al mese

TIM sta informando alcuni clienti di rete fissa e mobile che usufruiscono dell'offerta TIMVISION di una rimodulazione in arrivo: in pratica, ci sarà un aumento del costo mensile di alcuni pacchetti streaming fino a 4,99 euro al mese. Gli utenti coinvolti sono stati informati sia tramite un messaggio specifico nella fattura di linea fissa TIM che tramite una campagna SMS.

In particolare, l'SMS specifica che "per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato, a partire dal primo addebito successivo al 26/11/23, il costo della tua offerta TIMVISION con Netflix, che include i servizi TIMVISION e Netflix piano Standard, aumenterà di 0,99 euro al mese (IVA inclusa)". Entrando nei dettagli della notizia, i clienti TIM di rete fissa subiranno l'aumento a partire dal 1° dicembre 2023; i clienti di rete mobile, invece, dovranno far fronte a questa rimodulazione dal primo addebito successivo al 26 novembre 2023.