TIM elimina la Clausola ISTAT sull'inflazione

TIM, oggi 5 giugno, ha ufficializzato la sua rinuncia all'applicazione della Clausola ISTAT, cioè il meccanismo di adeguamento all'inflazione che avrebbe potuto causare un aumento annuale dei prezzi di alcune offerte (mobile e di rete fissa).

In poche parole, vengono modificati gli articoli 6.1 e 1.3. Difatti, nella sua nota, TIM chiarisce che:

"Si riserva la facoltà di prevedere, nell'ambito di specifiche offerte, condizioni economiche che contemplino nel tempo l'aumento dei costi a carico del Cliente, per un ammontare percentuale pari alla variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (IPCA), non tenendo conto di eventuali valori negativi dello stesso. La variazione dell'IPCA potrà, sempre nell'ambito di specifiche offerte, essere maggiorata di un coefficiente percentuale predeterminato, per tenere conto della variazione dei costi sostenuti da TIM. L'incremento percentuale del costo mensile dei Servizi, dato dalla somma dell'IPCA e dell'eventuale applicazione di detto coefficiente di maggiorazione predeterminato, non potrà complessivamente superare il valore del 10%".