Difficile rinunciare alla nuova offerta TIM: 50 Giga a 5,99 euro, ma non per tutti

TIM torna alla carica nel settore delle offerte mobile e lancia una nuova e interessante opzione per coloro che intendono cambiare operatore. Parliamo dell'offerta TIM Supreme GPRO .

TIM Supreme GPRO

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 50 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G (fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload).

di traffico dati fino alla velocità del 4G (fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload). Tariffa mensile pari a 5,99 euro .

. Attivabile esclusivamente da coloro che richiederanno la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, NoiTel, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lycamobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile, Welcome Full (Vianova).

da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, NoiTel, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lycamobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile, Welcome Full (Vianova). Costo di attivazione della nuova SIM pari a 10 euro.

L'offerta che abbiamo appena descritto non sembra avere una scadenza, ma d'altra parte non sappiamo se rimarrà disponibile per molto tempo.

Si tratta di un'offerta particolarmente appetibile per coloro che non hanno necessità di SMS nel loro piano, con un bel quantitativo di traffico a un prezzo quasi imbattibile.

Sul sito ufficiale TIM non troviamo menzioni all'attivazione di questa offerta. Pertanto, se foste interessati, dovrete recarvi in uno dei rivenditori autorizzati TIM.