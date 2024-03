TIM Unlimited 5G per Pasqua: nuove opzioni da 2,99 euro

La Pasqua cattolica si avvicina e TIM intende celebrarla con alcune interessanti opzioni che propone ai suoi attuali clienti. Non si tratta di offerte mobile (ecco le migliori offerte mobile del momento), ma di opzioni per avere tutto illimitato in 5G per un periodo di tempo limitato.

Le nuove opzioni si rifanno tutte alla gamma Unlimited 5G, e possono valere per 1, 3, o 7 giorni. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio: