TIM Voce WiFi disponibile su tutte le reti Wi-Fi

TIM ha ufficializzato che il servizio Voce Wi-Fi, che permette di fare e ricevere chiamate sul territorio nazionale utilizzando una connessione alla rete WiFi, sarà utilizzabile tramite tutte le reti WiFi di qualsiasi operatore. L'operatore ha ufficializzato la novità sul sito ufficiale, spiegando soprattutto come fare: "Sarà sufficiente collegarti al più vicino Wi-Fi disponibile. In questo modo potrai parlare sempre senza problemi sfruttando la qualità della tua rete di casa o, più in generale, di qualunque rete WiFi su cui ti sei registrato". Dunque, adesso non è più indispensabile controllare se la rete Wi-Fi sia fornita da TIM.

Il servizio Voce Wi-Fi è completamente gratuito e non necessita di alcuna applicazione per il funzionamento. Sostanzialmente, in caso di scarsa copertura del segnale mobile TIM, verrà effettuato un passaggio automatico su rete Wi-Fi al fine di effettuare la chiamata in VoWi-Fi. Se invece si sta facendo una chiamata in modalità Wi-Fi Calling e si smarrisce la connettività Wi-Fi durante la telefonata, la chiamata – se c'è copertura con la rete mobile 4G di TIM - viene instradata sulla rete mobile tramite il passaggio alla tecnologia VoLTE.