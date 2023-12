TIM WiFi Special Young Fibra per Gamers: ecco l'offerta per i giovani

Interessante novità per i nuovi clienti TIM che hanno un'età compresa tra 18 e 30 anni. Essi, infatti, dal 17 dicembre al 27 gennaio potranno attivare l'offerta di rete fissa TIM WiFi Special Young Fibra per Gamers. In particolare, la promozione richiede una spesa mensile di 21,90 euro ed offre internet illimitato con tecnologia FTTH e chiamate a consumo (19 centesimi di euro al minuto verso i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro e tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi).

Rispetto alle altre offerte della stessa gamma, questa nuova è attivabile esclusivamente se è disponibile la copertura della tecnologa FTTH e solo se si acquista a rate un modem AVM Ftriz!Box 5590 GPON, che prevede un costo mensile di 6 euro per 48 mesi. Dunque, complessivamente l'utente dovrà pagare mensilmente 27,90 euro, oltre al contributo una tantum di 39,90 euro.