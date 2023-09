TIM lancia la winback più ghiotta: 80 Giga a 6,99 euro al mese!

TIM sta infatti contattando alcuni suoi ex clienti con lo scopo di convincerli a tornare , offrendo un bundle in promozione molto interessante, la quale rientra tra le migliori offerte mobile sotto i 7 euro . Si tratta dunque di un'offerta winback , andiamo a vedere cosa include e quanto costa:

Tra gli operatori italiani conosciamo TIM come uno dei principali, anche grazie al fatto che è attivo sia nel settore mobile che in quello della fibra. Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità per le sue offerte mobile.

L'offerta appena descritta dunque ha un prezzo molto aggressivo, e include un ampio quantitativo di traffico dati. Coloro che possono attivarla dovrebbero ricevere un SMS informativo , proprio come quello che vedete nello screenshot in basso.

Secondo il testo dell'SMS informativo, l'offerta sarà attivabile dagli ex clienti TIM che ora hanno un'offerta attiva presso Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. C'è tempo fino al 30 settembre per approfittarne. Dunque se foste interessati dovrete recarvi in uno dei rivenditori autorizzati TIM per l'attivazione.