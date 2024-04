TIM xTE Silver Star: 200 SMS, minuti e Giga illimitati in 5G ma non per tutti

Torniamo a parlare di TIM e di offerte per la telefonia mobile. Quella di oggi, nello specifico, non è rivolta a tutti ma si tratta di un'offerta ad personam che l'operatore sta proponendo solo ad alcuni tra i propri clienti. Parliamo della xTE Silver Star: un pacchetto particolarmente utile per chi vuole smettere di essere ''Wi-Fi dipendente'', vista la presenza di Giga illimitati in 5G.

Oltre alla possibilità di recarsi in negozio o consultare l'app MyTim, i clienti selezionati potranno attivare l'offerta xTE Silver Star rispondendo ''SI'' al seguente SMS.

Benvenuta Primavera! Scopri xTE Silver Star, Giga Illimitati in 5G, Minuti illimitati e 200 SMS a 16,99E al mese, senza costi di attivazione. Attiva, verificando prima condizioni, copertura e apparati abilitati al 5G su on.tim.it/silver o rispondendo SI a questo SMS. Traffico illimitato soggetto ad uso lecito e corretto.

