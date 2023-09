Brutte notizie per i nuovi clienti di TIM Young: meno SMS e niente Giga di scorta

Novità per chi attiva un'offerta TIM Young oppure TIM Young Full. Come diffuso su MondoMobileWeb, rispetto al passato saranno previsti meno SMS nonché non sarà più incluso quello che è noto come "Giga di scorta" (che si applica al superamento dei Giga disponibili). In particolare, da oggi 25 settembre saranno inclusi 200 SMS mensili (prima erano illimitati).

Per quanto riguarda le offerte sopra citate, si tratta di promozioni dedicate ai clienti con un'età fino a 25 anni. I clienti interessati a TIM Young potranno attivare sia un nuovo numero che richiedere la portabilità da qualsiasi operatore; quelli che puntano a TIM Young Full (sarebbe la versione con un prezzo scontato e disponibili esclusivamente nei negozi), potranno richiedere la portabilità del proprio numero soltanto se provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.