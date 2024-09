Brutte notizie per i clienti TIMVISION con DAZN: aumenti fino a 14 euro al mese

Nell'ultimo periodo abbiamo visto DAZN introdurre diversi aumenti tariffari per i suoi abbonati (qui ci sono prezzi e costi di DAZN aggiornati). Questo si riflette anche su coloro che accedono alla piattaforma di streaming tramite i servizi di alcuni operatori. In questo senso apprendiamo dei nuovi aumenti che arrivano per TIMVISION con DAZN. Le nuove rimodulazioni annunciate da TIM per alcuni dei suoi clienti sono particolarmente rilevanti, con aumenti che arrivano addirittura a 14 euro al mese. Andiamo a vedere tutti i dettagli con le offerte coinvolte.

Rimodulazioni TIMVISION con DAZN: aumenti e offerte coinvolte

Tramite il suo sito ufficiale, TIM ha annunciato delle nuove rimodulazioni tariffarie che coinvolgeranno i suoi clienti abbonati a TIMVISION con DAZN. Gli aumenti riguardano tanto i clienti mobile che quelli di rete fissa. Le rimodulazioni sono riferite a gran parte di coloro che hanno un abbonamento a TIMVISION, la piattaforma di streaming dell'operatore telefonico, che hanno anche accesso al catalogo di DAZN (vi ricordiamo come vedere DAZN). TIM ha riferito che le tariffe degli operatori coinvolti aumenteranno di un importo che va da 4 euro e arriva a ben 14 euro al mese. Un bel salto per l'importo mensile da pagare da parte dei clienti TIMVISION coinvolti. Queste sono le offerte coinvolte nelle nuove rimodulazioni: TIMVISION Gold, TIMVISION Gold Plus

TIMVISION Calcio e Sport, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

DAZN Plus L'operatore non ha specificato l'entità dell'aumento per ciascuna delle offerte elencate. Sappiamo che il conto mensile salirà di almeno 4 euro, e potrebbe aumentare per un massimo di 14 euro. Tutti i clienti che saranno coinvolti nelle rimodulazioni appena annunciate riceveranno una comunicazione ufficiale da parte di TIM. Per coloro che sono abbonati alla linea mobile arriverà un SMS informativo, mentre per coloro che sono abbonati alla linea fissa arriverà una comunicazione in fattura. Gli aumenti avranno effetto a partire dal primo rinnovo successivo dal 1 novembre 2024 per i clienti mobile, e a partire dal 27 ottobre 2024 per i clienti mobile.

Come avvalersi del diritto di recesso

Come sempre è possibile in questi casi, i clienti avranno facoltà di non accettare la rimodulazione appena descritta. Per questo hanno il diritto di recedere dall'offerta TIMVISION, senza penali né costi di disattivazione, dandone comunicazione entro il 31 ottobre 2024 (per i clienti mobile) oppure entro il 26 ottobre (per i clienti di linea fissa). Per avvalersi di tale diritto di recesso è possibile: Fare richiesta dall'Area Clienti MyTIM (previa registrazione)

Scrivere all'indirizzo TIM – Servizio Clienti - Casella Postale 111 - 00054 Fiumicino (Roma) o tramite PEC all'indirizzo DISATTIVAZIONI_TIMVISION_CLIENTIPRIVATI@PEC.TELECOMITALIA.IT

Chiamare il Servizio Clienti 187

Recarsi in un negozio TIM. Si deve considerare che per l'invio tramite posta o PEC, è necessario allegare una fotocopia del documento d'identità del titolare del contratto e specificare nell'oggetto della comunicazione: "Modifica delle condizioni contrattuali". Coloro che si avvarranno del diritto di recesso entro i tempi descritti e ha un decoder in comodato d'uso riceveranno una comunicazione ufficiale da parte di TIM, con la quale verranno descritte le modalità di restituzione del decoder. Questo deve essere fatto entro 30 giorni dalla cessazione dell'offerta TIMVSION. Altrimenti si incorrerà nel pagamento di un importo compreso tra 10 e 69 euro.

