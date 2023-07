Per alcuni clienti TIMVISION previsti aumenti dal 1° settembre

Rimodulazioni in arrivo per alcuni già clienti TIMVISION. Come riportato da MondoMobileWeb, dal 1° settembre 2023 il costo mensile del pacchetto base del servizio streaming aumenterà a 6,99 euro al mese. In particolare, questa modifica interesserà esclusivamente alcuni già clienti che hanno attivato offerte precedenti dal costo mensile inferiore. La rimodulazione è stata motivata da TIM "per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato".

I clienti che non intenderanno accettare questa variazione contrattuale, potranno godere del diritto di recedere dall'offerta TIMVISION, senza penali né costi di disattivazione: l'importante è darne comunicazione entro il 30 settembre. Il diritto di recesso potrà essere richiesto dall'Area Clienti MyTIM, scrivendo all'indirizzo "TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)" oppure via PEC all'indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it (in alternativa, sarà possibile chiamare il Servizio Clienti 187 o recandosi fisicamente in un negozio TIM).