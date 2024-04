Tinder annuncia Share My Date: in cosa consiste la condivisione degli appuntamenti

Tinder (ecco come funziona nel dettaglio Tinder ) annuncia delle interessanti novità che riguardano tutti i suoi utenti, e in particolare coloro che sono abituati a condividere con amici e familiari le esperienze che si hanno sulla nota piattaforma di incontri.

Con Share My Date sarà dunque possibile condividere con amici e familiari i dettagli di tutti i date organizzati sulla nota piattaforma di incontri. Nello specifico, sarà possibile condividere luogo e ora con amici e familiari.

La nuova funzionalità arriva per rispondere a quelle che, secondo Tinder, erano le esigenze di gran parte dei suoi utenti. Stando ai report presentati da Tinder, il 51% dei suoi utenti sotto i 30 anni è già abituato a condividere con gli amici i dettagli dei propri appuntamenti.

Mentre quasi un utente su cinque è abituato a condividere tali dettagli con la propria mamma.

L'immagine che trovate in basso mostra come sarà l'interfaccia grafica dedicata alla nuova funzionalità Share My Date. Questa permette l'eventuale personalizzazione di tutti i dettagli dell'appuntamento, per poi finalizzare la generazione del link da condividere con chi si vuole.

La funzionalità Share My Date è anche compatibile con la modifica dei dettagli dopo la generazione del link. In questo modo, tutti i destinatari della condivisione avranno le informazioni relative all'appuntamento aggiornate automaticamente.

La novità che abbiamo appena visto è prevista per gli utenti Tinder in diversi paesi, tra i quali figura l'Italia. La sua distribuzione dovrebbe arrivare entro i prossimi mesi, stando a quanto riferito da Tinder.