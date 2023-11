Tinder Matchmaker: come funziona l'aiuto da casa

Tinder è un nome che ormai tutti conosciamo. La nota piattaforma per gli incontri nata diversi anni fa si è evoluta nel tempo, con funzionalità e aggiornamenti. E ora presenta un'ulteriore novità.

Stiamo parlando di Tinder Matchmaker, un'evoluzione di Tinder che dovrebbe aiutare e supportare gli utenti nei famosi swipe sui profili degli altri utenti.

Anche se non l'avete mai usata, probabilmente avrete visto altri usarla e saprete che Tinder si basa su una prima "selezione" dei profili papabili, per poi attendere se tra quelli selezionati qualcuno seleziona il proprio. E Tinder Matchmaker vi aiuterà proprio in questi passaggi.