Non sapete cosa significano INFP, ESPJ o INTJ? Tinder vi spiega tutto

C'è un modo più interessante di usare Tinder, l'app d'incontri più popolare del mondo. Se volete andare oltre il semplice lato estetico, potete esprimere la vostra personalità in sole quattro lettere, grazie al celebre test MBTI. Un modo già molto utilizzato da tanti utenti ma sempre più importante per la piattaforma, che per questo ha deciso di dare alcune linee guida su come funziona il test.

Inserire il risultato del test direttamente nelle informazioni del proprio profilo Tinder può rendervi più interessanti agli occhi degli altri utenti, e dare un'occhiata all'indicazione MBTI sul profilo dei vostri potenziali match può farvi capire al volo qualcosa in più su quella persona.