La lavapavimenti top di Tineco si rinnova: lavaggio a 70°C e asciugatura del rullo per eliminare gli odori

Da brava lavapavimenti , la S7 FlashDry aspira e lava i pavimenti in un colpo solo . Per rendere più facile il compito troviamo a bordo il sistema di autopropulsione SmoothPower. Questo genere di dispositivi non è tra i più leggeri, anche per via del serbatoio di acqua pulita e di tutte le componenti che servono per gestire i flussi d'acqua in entrata e in uscita. Con il sistema SmoothPower, le due grandi ruote gommate posteriori risultano di fatto motorizzate, aiutando l'utilizzatore a spostare in avanti o indietro la lavapavimenti dando spinta elettrica alle ruote.

Coccoliamo il rullo

Tanta tecnologia sì, ma la componente essenziale per una lavapavimenti è un buon rullo. E non è solo la bontà del rullo a fare la differenza, ma anche la sua manutenzione. A tal proposito, le basi ricarica delle lavapavimenti di solito si occupano di risciacquarlo, in modo da rimuovere lo sporco residuo. Non tutte però asciugano il rullo. Il nuovo modello Tineco integra il sistema autopulente FlashDry, che usa acqua a 70°C per rimuovere macchie e sporco residuo non solo dal rullo della spazzola, ma anche dal tubo attraverso cui passa lo sporco. La base di ricarica lava il rullo a 70 gradi per 2 minuti, per poi applicare l'asciugatura FlashDry a 70°C e centrifuga per lasciare il tutto asciutto, pulito e, soprattutto, senza odori. Se non si lava accuratamente il rullo, e soprattutto non lo si asciuga a dovere, tende infatti nel tempo ad avere odori non proprio piacevoli.

L'obiettivo di Tineco insomma era ridurre il più possibile la manutenzione del dispositivo. L'unica cosa che rimane da fare all'utente è rimuovere l'acqua sporca dal serbatoio frontale quando avete finito di pulire il pavimento di casa!