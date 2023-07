Tineco Floor One S7 Pro cambierà per sempre il modo in cui pulite casa

In collaborazione con Tineco

Tineco Floor One S7 Pro è il più recente fra i prodotti del marchio specializzato in dispositivi per la pulizia della casa. Potremmo definirlo come la naturale evoluzione della Floor One S5 di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa, e da brava evoluzione non solo va a risolvere alcuni dei difetti che avevamo riscontrato, ma addirittura introduce nuove funzionalità e migliora quelle esistenti. Ecco le nostre impressioni di utilizzo!

Cosa c'è in confezione

La confezione del Floor One S7 Pro di Tineco vi accoglie con il corpo macchina, con il manico da inserire manualmente nell'apposita fessura, con la base a terra di ricarica e stazionamento (che quindi non richiede installazione a muro!) e con una serie di ricambi e accessori per la manutenzione e per allungare ulteriormente la vita del prodotto. Troviamo infatti una spazzolina per la pulizia dei serbatoi e delle fessure della lavapavimenti, un rullo aggiuntivo che potete alternare a quello già montato e un filtro HEPA di ricambio. In confezione troviamo anche una serie di inserti da collegare alla base a muro per conservare tutti questi accessori. E c'è anche una confezione di detergente, utile per qualcosa come 50 lavaggi completi!

Primo impatto

Per usare Tineco Floor One S7 Pro non avrete bisogno del manuale. Non tanto perché non abbia funzionalità di vario tipo da sfruttare e da scoprire. No, perché quando la accenderete la prima volta sarete accolti da un gigantesco schermo LCD da 3,6" che riprodurrà l'assistente Tineco. Quest'ultimo vi guiderà attraverso i passaggi necessari al primo avvio, mostrandovi sul display i passaggi e i menu con le impostazioni da utilizzare. Il tutto sarà raccontato anche da una voce in italiano (da selezionare come prima cosa), che continuerà a spiegarvi non solo come iniziare la vostra sessione di pulizia, ma anche come fare manutenzione della scopa.

Terminato il tutorial, potete iniziare a pulire il vostro pavimento. Se non avete mai usato una lavapavimenti vi si aprirà un mondo tutto nuovo. E in realtà l'obiettivo di Floor One S7 Pro non è solo quello di lavare il pavimento, ma di rendere aspirazione e lavaggio delle superfici di casa un'unica operazione, rapida e indolore. Riempite il serbatoio con 800 ml di acqua di rubinetto e un tappo di soluzione detergente (quella inclusa in confezione), accendete la Floor One S7 Pro, inclinate il manico come spiegato nel tutorial e iniziate a pulire! A primo acchito il dispositivo può sembrare grande e pesante, ma in realtà il rullo che lava il pavimento e le ruote posteriori sono ingegnerizzate per far sì che sia la Floor One S7 Pro ad aiutarvi nel porla in movimento, grazie a quello che Tineco definisce sistema di autopropulsione SmoothPower.

Anzi, a dirla tutta la lavapavimenti di Tineco è un vero e proprio carroarmato, che si pilota meravigliosamente e che non teme ostacoli, cambi di superficie o altro. Il sistema SmoothPower aiuta la propulsione sia in avanti che indietro, e grazie al manico ergonomico e al sistema di snodo che collega la spazzola al corpo della lavapavimenti, riuscirete a fare curve e movimenti fluidi senza gravare troppo su mano e polso. Il primo impatto insomma è più che ottimo.

Come pulisce

Floor One S7 Pro ha diversi punti di forza. Il rullo che svolge gran parte del lavoro va da parte a parte della scopa, permettendovi di passare anche vicinissimi ai bordi di muri e mobili senza preoccuparvi della direzione da cui arrivate. Il bello del prodotto, come accennato, è che aspira e lava in un colpo solo. Non c'è da preoccuparsi di polvere, peli di animali o briciole: il rullo porta via tutto e manda lo sporco all'apposito serbatoio frontale. Per aiutare proprio la fase di aspirazione e per far sì che sappiate sempre dove passare il rullo, il nuovo modello di Tineco integra finalmente anche un'ampia testina LED frontale, che illumina la superficie frontale e vi permette di vedere dove si annida la polvere. E per lo sporco più ostinato? Se un passaggio solo non basta la Floor One S7 Pro risolve in un modo piuttosto semplice: basta stazionare qualche secondo sulla macchia di sporco (come ad esempio quelle che si formano in cucina) e il rullo, grazie all'alta velocità di rotazione, porta via tutto.

E il nuovo modello non poteva non integrare il sensore iLOOP di Tineco, quello che si occupa di rilevare lo sporco sulla superficie che state aspirando e lavando. Se siete nella modalità d'uso Auto, quella che è attiva sin dalla prima accensione, nel caso il sensore iLOOP rilevi più sporco del normale, aumenta la velocità del rullo e la potenza di aspirazione, in modo da non lasciare nulla indietro. E questa non è una funzionalità che serve solo a essere più efficienti in caso di maggior polvere o simili: è utile anche per risparmiare batteria! La potenza viene regolata al massimo solo e soltanto quando serve, aumentando l'autonomia complessiva e permettendovi di pulire tutta la casa senza rimanere a secco. C'è anche un riscontro visivo: una corona circolare vicina ai limiti del display si colora via via di viola o di rosso nel caso rilevi qualcosa. Quando diventa completamente blu la porzione di pavimento che state aspirando e lavando è completamente pulita.

Difficile che la modalità Auto non vi soddisfi a pieno. Con i nostri test effettuati su pavimento laminato, in gres porcellanato e su superfici in vinile, Tineco Floor One S7 Pro si è comportata benissimo, pulendo anche le macchie più ostinate e portando via polvere, peli di gatto (anzi, di gatti, in piena muta estiva) e briciole. Anzi, la quantità di acqua depositata dal rullo della Floor One S7 Pro è perfetta per due motivi: perché ci mette pochissimo ad asciugare e perché non danneggia e non bagna troppo pavimenti più delicati come appunto quelli in laminato. E se avete un parquet potete comunque dormire sonni tranquilli: il rullo è morbidissimo! Comunque sia, oltre ad Auto ci sono altre modalità: Max Mode, che aumenta al massimo aspirazione e velocità del rullo, Suction Mode, che attiva solo la parte aspirapolvere (utile anche per asciugare liquidi rovesciati) e l'innovativa Ultra Mode. Quest'ultima, se selezionata, attiva uno speciale dispositivo che rende l'acqua del serbatoio posteriore elettrolizzata. Lo capite perché si innesca una luce blu sul retro! Questa modalità è pensata per una pulizia ancora più profonda, ottima se avete da pulire una sola stanza o un ambiente un po' più grande a fondo.

E si può anche stare tranquilli a riguardo dell'autonomia. Il serbatoio dell'acqua pulita è da 850 ml, mentre quello dell'acqua sporca da 720 ml, un po' meno visto che parte dell'acqua rimane sul pavimento. L'autonomia passa dai 30 minuti del modello precedente ai 40 minuti della Floor One S7 Pro, più che sufficienti per lavare il pavimento di un appartamento di 100 metri quadri in modalità Auto.

E la manutenzione?

Niente di più semplice. Ovviamente dopo ogni sessione di pulizia il serbatoio dell'acqua sporca va svuotato e sciacquato (anche molto velocemente), in modo da non lasciare residui. E il rullo? Il bello è che si pulisce da solo! Una volta posizionata Tineco Floor One S7 Pro sulla sua stazione di ricarica basta premere il pulsante che si trova in cima al manico, selezionare una delle due modalità di manutenzione, e lasciare che sia il dispositivo a occuparsi del resto. La pulizia automatica del rullo e della lavapavimenti si basa su due sistemi: uno a centrifuga, che asciuga il rullo facendolo girare velocemente per qualche minuto, più igenico e meno energivoro dei sistemi che scaldano il rullo (causando la proliferazione di batteri), e uno a flusso d'acqua a pressione bilanciata. Quest'ultimo proietta l'acqua del serbatoio pulito sia nel tubo di aspirazione che al rullo della spazzola frontale, facendo sì poi che l'acqua sporca risultante venga mandata verso il serbatoio dell'acqua sporca. Come accennato ci sono due modalità di autopulizia: uno rapido che si completa in 2 minuti, pensato per quando avete usato la lavapavimenti Tineco per brevi sessioni, e uno ben più approfondito, che richiede qualche minuto in più.

